***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.01.2024 17:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
RECEP BALKAYA 28.12.2023 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234611
BIST
'
18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0557
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
18:0532,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1716
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
18:051.953,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,26
|Açılış
|: 1.953,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|EMNIS
|88,10
|736.165
|% -6,03
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|GARFA
|86,60
|121.416.660
|% -5,61
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 7,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8917
|29,8976
|% 0,19
|
|Euro
|32,8368
|32,8505
|% 0,52
|
|Sterlin
|38,0301
|38,2209
|% 0,49
|
|Frank
|35,1755
|35,3874
|% 0,63
|
|Riyal
|7,9465
|7,9864
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|956,44
|958,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,71
|1.009,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,84
|75,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,37
|2.033,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem