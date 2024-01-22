***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2024 09:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-15:15 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 15:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Saat 15:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.Yatırımcıların iş günlerinde saat 15:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Saat 15:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.
ING Bank A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241825
BIST
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13:018.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,72
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.061
13:0130,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0419
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2432
En Düşük
30,1539
13:0132,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
13:011.965,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.965,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:59
|TETMT
|4.180,00
|21.879.263
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.700.882
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|GSRAY
|6,84
|158.994.533
|% 9,97
|
|KFEIN
|98,75
|257.906.757
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|10.040.237
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|845.479.064
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|2.974.568
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,02
|29.648.600
|% -4,62
|
|THYAO
|256,25
|3.508.996.253
|% 2,40
|
|SASA
|38,86
|2.165.619.163
|% 3,35
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|TUPRS
|141,80
|1.539.315.949
|% 1,79
|
|AKBNK
|40,30
|1.529.269.310
|% -1,52
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|ADESE
|2,49
|174.131.543
|% 7,79
|
|AKFGY
|1,92
|130.206.905
|% 2,67
|
|PETKM
|20,20
|1.159.268.452
|% 1,92
|
|YKBNK
|21,94
|1.232.996.797
|% -0,99
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2374
|30,2424
|% 0,14
|
|Euro
|32,9697
|32,9819
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3020
|38,4941
|% 0,14
|
|Frank
|34,7163
|34,9255
|% 0,20
|
|Riyal
|8,0383
|8,0786
|% 0,13
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|896,35
|896,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|917,90
|922,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,11
|2.021,40
|% 0,66
|