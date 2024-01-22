Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.01.2024 09:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-15:15 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların iş günlerinde saat 15:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Saat 15:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.Yatırımcıların iş günlerinde saat 15:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Saat 15:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.
ING Bank A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241825


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:018.058
Değişim :  0,77% |  61,72
Açılış :  7.996  
Önceki Kapanış :  7.997  
En Düşük
7.970 En Yüksek
8.061
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 4.180,00 21.879.263 % 10,00  
BURVA 86,45 28.700.882 % 9,99  
DIRIT 13,55 1.104.488 % 9,98  
GSRAY 6,84 158.994.533 % 9,97  
KFEIN 98,75 257.906.757 % 9,97  
daha fazla
12:59 Alış Satış %  
Dolar 30,2374 30,2424 % 0,14  
Euro 32,9697 32,9819 % 0,14  
Sterlin 38,3020 38,4941 % 0,14  
Frank 34,7163 34,9255 % 0,20  
Riyal 8,0383 8,0786 % 0,13  
daha fazla
12:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,09 22,13 % 0,66  
Platin 896,35 896,71 % 0,66  
Paladyum 917,90 922,59 % 0,66  
Brent Pet. 78,49 78,49 % 0,66  
Altın Ons 2.021,11 2.021,40 % 0,66  
Seans Raporu 12:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru