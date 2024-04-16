***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi?dir.Performans Tebliği uyarınca, Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272920BIST