***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2024 17:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Duygu Gülçür Direktör 0212 376 63 42 duygu.gulcur@tebportfoy.com.tr
Anıl Dedeoğlu Yönetici 0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr
Recep Balkaya Fon Müdürü 0216 635 39 43 recep.balkaya@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272978
BIST
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18:009.549
En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|MAGEN
|18,37
|575.293.619
|% 10,00
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|KCAER
|63,25
|1.829.454.842
|% 10,00
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|UFUK
|379,50
|27.555.982
|% 10,00
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|DNISI
|19,61
|78.808.977
|% 9,98
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|GSRAY
|7,62
|658.412.353
|% 9,96
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|CLEBI
|1.791,00
|429.764.332
|% -10,00
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|GRNYO
|11,61
|15.650.652
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.105.200.266
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.824.451
|% -9,96
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|THYAO
|298,00
|11.575.784.161
|% -0,17
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|ENTRA
|14,87
|7.490.610.495
|% -7,64
|
|TUPRS
|186,10
|5.187.265.223
|% 1,69
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|KOZAL
|24,60
|5.058.182.097
|% 0,41
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|YKBNK
|30,12
|5.028.064.891
|% -4,68
|
|ENTRA
|14,87
|7.490.610.495
|% -7,64
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|ZOREN
|5,73
|1.977.398.196
|% -2,55
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|ISCTR
|12,19
|4.246.443.356
|% -4,09
|
|KOZAL
|24,60
|5.058.182.097
|% 0,41
|
|YKBNK
|30,12
|5.028.064.891
|% -4,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,4890
|32,4958
|% 0,26
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|Euro
|34,5879
|34,5991
|% 0,30
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|Sterlin
|40,4083
|40,6108
|% 0,34
|
|Frank
|35,5793
|35,7577
|% 0,22
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|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% 0,37
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,24
|28,28
|% 0,66
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|Platin
|969,17
|970,03
|% 0,66
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|Paladyum
|1.027,17
|1.029,76
|% 0,66
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|Brent Pet.
|90,13
|90,13
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.386,33
|2.386,64
|% 0,66
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