***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2024 17:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DUYGU GÜLÇÜR Direktör 02123766342 duygu.gulcur@tebportfoy.com.tr
RECEP BALKAYA Fon Müdürü 02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yönetici 0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273005
BIST
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18:009.549
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -130,98
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0032,4979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0869
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
18:0034,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1031
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
18:002.494,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,38
|Açılış
|: 2.494,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,57
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KCAER
|63,25
|1.828.446.511
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|575.249.145
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|78.462.586
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|658.038.218
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|428.750.626
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.579.970
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.104.152.935
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.780.948
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|11.509.918.829
|% -0,25
|
|ENTRA
|14,95
|7.462.570.121
|% -7,14
|
|TUPRS
|185,30
|5.146.259.542
|% 1,26
|
|KOZAL
|24,62
|5.046.785.997
|% 0,49
|
|YKBNK
|30,14
|4.999.315.266
|% -4,62
|
|ENTRA
|14,95
|7.462.570.121
|% -7,14
|
|ISCTR
|12,20
|4.221.125.736
|% -4,01
|
|ZOREN
|5,73
|1.963.520.336
|% -2,55
|
|KOZAL
|24,62
|5.046.785.997
|% 0,49
|
|YKBNK
|30,14
|4.999.315.266
|% -4,62
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4890
|32,4958
|% 0,26
|
|Euro
|34,5879
|34,5991
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,4164
|40,6190
|% 0,36
|
|Frank
|35,5793
|35,7577
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% 0,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,34
|28,37
|% 0,66
|
|Platin
|969,83
|971,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,11
|1.034,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,16
|90,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,42
|2.388,81
|% 0,66
|