***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2024 17:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DUYGU GÜLÇÜR Direktör 02123766342 duygu.gulcur@tebportfoy.com.tr
RECEP BALKAYA Fon Müdürü 02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yönetici 0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273011
BIST
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18:009.549
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -130,98
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0032,4979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0869
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
18:0034,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1031
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
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34,6964
En Düşük
34,3902
18:002.490,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,88
|Açılış
|: 2.490,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
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2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|UFUK
|379,50
|27.555.982
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|575.321.596
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.830.020.297
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|79.107.637
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|660.788.368
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|430.459.240
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.692.285
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.105.614.888
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.965.976
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.706.809.948
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,93
|7.526.721.021
|% -7,27
|
|TUPRS
|185,40
|5.284.011.317
|% 1,31
|
|KOZAL
|24,54
|5.094.447.675
|% 0,16
|
|YKBNK
|30,10
|5.063.186.470
|% -4,75
|
|ENTRA
|14,93
|7.526.721.021
|% -7,27
|
|ZOREN
|5,73
|2.002.816.798
|% -2,55
|
|ISCTR
|12,17
|4.296.741.892
|% -4,25
|
|KOZAL
|24,54
|5.094.447.675
|% 0,16
|
|YKBNK
|30,10
|5.063.186.470
|% -4,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4894
|32,4979
|% 0,27
|
|Euro
|34,5836
|34,5973
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,4115
|40,6141
|% 0,35
|
|Frank
|35,5754
|35,7538
|% 0,21
|
|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% 0,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,30
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|969,35
|970,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,62
|1.032,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,21
|90,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.389,34
|2.389,73
|% 0,66
|