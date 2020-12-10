***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
10.12.2020 15:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12395 sayılı yazısı ile TEB Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892636
BIST
15:471.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:477,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
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7,8776
En Düşük
7,8188
15:479,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,5000
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|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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9,5481
En Düşük
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|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EUKYO
|4,07
|3.330.259
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.376.149
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.118.154
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.299.090
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,78
|713.326.192
|% -6,67
|
|ITTFH
|2,63
|418.197.487
|% -5,73
|
|GARAN
|9,58
|3.390.571.098
|% 3,23
|
|SISE
|7,28
|2.793.507.874
|% 3,56
|
|ODAS
|3,96
|1.786.032.939
|% 7,03
|
|KRDMD
|5,25
|1.346.398.545
|% 3,14
|
|PETKM
|4,76
|1.210.201.942
|% 0,42
|
|ODAS
|3,96
|1.786.032.939
|% 7,03
|
|SISE
|7,28
|2.793.507.874
|% 3,56
|
|GARAN
|9,58
|3.390.571.098
|% 3,23
|
|KRDMD
|5,25
|1.346.398.545
|% 3,14
|
|PETKM
|4,76
|1.210.201.942
|% 0,42
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8606
|7,8671
|% 0,55
|
|Euro
|9,5359
|9,5436
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,4294
|10,4817
|% -0,14
|
|Frank
|8,8302
|8,8834
|% 0,86
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,66
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,27
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-11,48
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-5,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,04
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|