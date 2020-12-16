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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu

16.12.2020 14:36



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )

Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12666 sayılı yazısı ile TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893403


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