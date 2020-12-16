***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
16.12.2020 14:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12666 sayılı yazısı ile TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893403
BIST
15:541.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,11
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
15:547,8141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0221
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
15:549,5258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0076
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
15:54466,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,12
|Açılış
|: 466,19
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.069.442
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.500.522
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|49.500.921
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|THYAO
|12,98
|2.228.473.433
|% 2,77
|
|SISE
|7,26
|1.472.400.170
|% -0,95
|
|GARAN
|9,80
|1.355.269.713
|% 1,55
|
|ODAS
|4,11
|1.154.254.238
|% 2,49
|
|ASELS
|18,12
|922.706.651
|% 1,85
|
|ODAS
|4,11
|1.154.254.238
|% 2,49
|
|YKBNK
|3,13
|742.052.502
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,10
|431.470.438
|% 0,00
|
|SISE
|7,26
|1.472.400.170
|% -0,95
|
|KLGYO
|2,59
|464.142.765
|% 4,86
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8026
|7,8049
|% -0,40
|
|Euro
|9,5144
|9,5190
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,5375
|10,5903
|% 0,30
|
|Frank
|8,7914
|8,8444
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0743
|2,0847
|% -0,40
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|4,36
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|-8,05
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-3,89
|
|Çeyrek
|745
|762
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,13
|
|B. Petrol
|50,73
|50,73
|-0,03
|
Seans Raporu
15:52
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-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 78 artarak (% 0.86 ) 1, 268
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, SNKRN, IZTAR, IDGYO, AVOD, UZERB
-
16:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, MZHLD, EPLAS, UFUK
-
16:01
AVOD, COSMO, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:01
DITAS, ATAGY, KLMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında