***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12666 sayılı yazısı ile TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893403BIST