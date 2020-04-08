***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 14:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,194859
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,194859
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
27432
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 64,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,28
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,72
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,1
d) Diğer Giderler (%)
% 18,9
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836438
BIST
14:5692.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 550,30
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:566,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:567,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:56359,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,55
|Açılış
|: 359,14
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.019.432
|% 9,98
|
|PEKGY
|2,77
|28.931.762
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,82
|2.377.661
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|SRVGY
|11,06
|4.036.627
|% -5,06
|
|IHLGM
|1,02
|81.936.649
|% -0,97
|
|HUBVC
|19,77
|76.584.576
|% -0,65
|
|ODAS
|1,40
|68.707.006
|% -1,41
|
|BERA
|3,13
|52.812.909
|% 0,64
|
|NATEN
|16,81
|32.222.126
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,02
|81.936.649
|% -0,97
|
|BERA
|3,13
|52.812.909
|% 0,64
|
|PEKGY
|2,77
|28.931.762
|% 9,92
|
|BNTAS
|2,63
|15.192.525
|% 0,00
|
|MTRYO
|2,53
|9.938.927
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3474
|8,3893
|% 0,33
|
|Frank
|6,9428
|6,9846
|% -0,07
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,81
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,03
|32,03
|0,16
|