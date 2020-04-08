***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 14:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,405738
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,383468
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,383468
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1511481
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,75
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,59
- Kurucu (%)
% 30
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 70
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,8
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,32
d) Diğer Giderler (%)
% 1,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836442
BIST
14:5692.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 557,64
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:566,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:567,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:56359,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,55
|Açılış
|: 359,14
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.143.647
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|8.573.768
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.377.661
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,10
|585.036.345
|% 4,52
|
|ASELS
|24,68
|529.950.068
|% 1,15
|
|THYAO
|9,61
|523.867.406
|% 0,84
|
|SASA
|9,13
|476.329.703
|% 2,13
|
|GARAN
|7,85
|377.452.289
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,34
|235.772.159
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,02
|81.936.649
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,44
|233.109.220
|% 2,08
|
|TEKTU
|1,05
|68.845.040
|% 3,96
|
|YKBNK
|1,89
|113.492.381
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3485
|8,3904
|% 0,34
|
|Frank
|6,9420
|6,9838
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7965
|1,8055
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|0,15
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|31,98
|31,98
|0,11
|