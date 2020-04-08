***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 14:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,700716
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,700716
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
337933
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,96
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,74
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,37
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,06
d) Diğer Giderler (%)
% 3,83
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836443
BIST
15:0193.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 631,72
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
15:016,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
15:017,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
15:01359,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,84
|Açılış
|: 359,43
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|8.677.945
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.144.591
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.378.730
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,16
|592.093.699
|% 4,67
|
|ASELS
|24,68
|530.469.932
|% 1,15
|
|THYAO
|9,61
|525.105.776
|% 0,84
|
|SASA
|9,14
|476.996.491
|% 2,24
|
|GARAN
|7,85
|377.691.496
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,35
|235.900.743
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,03
|81.976.073
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,44
|233.359.572
|% 2,08
|
|TEKTU
|1,06
|68.927.677
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,89
|113.502.550
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3514
|8,3933
|% 0,38
|
|Frank
|6,9448
|6,9866
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
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