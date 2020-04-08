***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 14:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,336244
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,336244
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
217406,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,66
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,64
d) Diğer Giderler (%)
% 3,69
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836444
BIST
14:4992.844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 462,20
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:496,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:497,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:49359,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,60
|Açılış
|: 359,19
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.008.358
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|23.648.327
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.359.424
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,92
|574.356.480
|% 4,07
|
|ASELS
|24,68
|526.605.000
|% 1,15
|
|THYAO
|9,60
|514.983.604
|% 0,73
|
|SASA
|9,18
|473.043.238
|% 2,68
|
|GARAN
|7,86
|374.269.980
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,34
|234.507.643
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|81.671.449
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,45
|232.030.401
|% 2,37
|
|TEKTU
|1,06
|68.586.994
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,89
|113.312.103
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3389
|8,3807
|% 0,22
|
|Frank
|6,9393
|6,9811
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
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