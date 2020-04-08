***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 15:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,838266
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,838266
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
45064
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,39
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,9
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,96
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,63
d) Diğer Giderler (%)
% 3,51
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836453
BIST
17:1192.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 400,38
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:116,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:117,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:11359,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,12
|Açılış
|: 359,71
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.165.247
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.166.462
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.130
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,78
|917.089.021
|% 3,72
|
|ASELS
|24,64
|758.956.525
|% 0,98
|
|THYAO
|9,50
|740.517.259
|% -0,31
|
|SASA
|9,01
|605.507.423
|% 0,78
|
|GARAN
|7,83
|585.809.546
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,34
|351.196.805
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|326.600.390
|% 2,03
|
|IHLGM
|1,02
|103.600.145
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,44
|322.581.004
|% 2,08
|
|YKBNK
|1,88
|167.599.045
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3726
|8,4146
|% 0,63
|
|Frank
|6,9635
|7,0054
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|2,86
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,33
|32,33
|0,46
|