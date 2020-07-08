***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 11:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,815984
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,809686
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,809686
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2583744
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,46
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,62
- Kurucu (%)
% 30
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 70
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 15,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,31
d) Diğer Giderler (%)
% 1,49
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856594
BIST
12:45119.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -153,39
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.167
12:456,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:457,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:45397,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 397,71
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,73
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.619.255
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.113.166
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.646.888
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.422.068
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.435.959
|% -9,92
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,93
|65.868.156
|% -6,17
|
|MARTI
|1,41
|18.028.697
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.206.006.749
|% 0,89
|
|SISE
|6,53
|1.068.384.591
|% 0,62
|
|PETKM
|4,37
|680.264.739
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|677.748.117
|% 4,50
|
|GARAN
|8,22
|625.530.901
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,26
|1.206.006.749
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,92
|327.861.922
|% 2,13
|
|SISE
|6,53
|1.068.384.591
|% 0,62
|
|PETKM
|4,37
|680.264.739
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|677.748.117
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5643
|8,6073
|% -0,16
|
|Frank
|7,2578
|7,3015
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,80
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.574
|2.593
|9,50
|
|Tam
|2.649
|2.661
|9,80
|
|Yarım
|1.287
|1.302
|4,80
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,04
|43,04
|-0,04
|