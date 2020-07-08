***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 11:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,947663
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,947663
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
565048,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,57
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,41
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,08
d) Diğer Giderler (%)
% 1,94
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856597
BIST
12:30119.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 199,22
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:306,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:307,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:30397,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,34
|Açılış
|: 397,31
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.508.359
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.112.937
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.580.584
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.328.335
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.132.239
|% -9,92
|
|DOBUR
|16,14
|808.896
|% -7,19
|
|SONME
|8,61
|12.305.061
|% -6,92
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|EKGYO
|2,26
|1.182.634.131
|% 0,89
|
|SISE
|6,52
|1.056.021.220
|% 0,46
|
|PETKM
|4,36
|675.164.039
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,40
|672.172.637
|% 4,27
|
|GARAN
|8,22
|604.292.126
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,26
|1.182.634.131
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,91
|322.614.338
|% 1,60
|
|SISE
|6,52
|1.056.021.220
|% 0,46
|
|PETKM
|4,36
|675.164.039
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,40
|672.172.637
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5622
|8,6051
|% -0,19
|
|Frank
|7,2585
|7,3022
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,92
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.574
|2.593
|9,10
|
|Tam
|2.649
|2.661
|9,40
|
|Yarım
|1.287
|1.302
|4,60
|
|Çeyrek
|643
|652
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,03
|