***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 11:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,971537
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,971537
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2121456,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,16
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,21
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,4
d) Diğer Giderler (%)
% 3,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856604
BIST
12:37119.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 209,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:376,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:377,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:37397,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,47
|Açılış
|: 397,44
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.602.579
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.113.166
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.640.838
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.420.906
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.295.400
|% -9,92
|
|SONME
|8,55
|13.208.511
|% -7,57
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,94
|64.881.213
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,27
|1.204.432.729
|% 1,34
|
|SISE
|6,54
|1.061.704.295
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|679.101.914
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|676.106.111
|% 4,50
|
|GARAN
|8,23
|609.645.884
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,27
|1.204.432.729
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,93
|326.521.483
|% 2,66
|
|SISE
|6,54
|1.061.704.295
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|679.101.914
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|676.106.111
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5634
|8,6064
|% -0,18
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.592
|7,80
|
|Tam
|2.648
|2.659
|8,00
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,90
|
|Çeyrek
|643
|651
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,08
|