***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 11:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,689957
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,689957
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2399,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 7,23
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 7,19
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 35,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 15,52
d) Diğer Giderler (%)
% 42,21
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856611
BIST
12:17119.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 21,13
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:176,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:177,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:17397,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 397,16
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|27.908.638
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.108.130
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.318
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.487.635
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.194.211
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|4.769.313
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|10.449.173
|% -7,03
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,94
|63.006.977
|% -6,10
|
|OZGYO
|2,55
|39.381.621
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,27
|1.117.368.702
|% 1,34
|
|SISE
|6,54
|986.967.407
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|656.045.788
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|648.863.676
|% 4,50
|
|GARAN
|8,23
|572.005.965
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,27
|1.117.368.702
|% 1,34
|
|SISE
|6,54
|986.967.407
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,92
|289.817.166
|% 2,13
|
|PETKM
|4,37
|656.045.788
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|648.863.676
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5675
|8,6104
|% -0,13
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.592
|7,80
|
|Tam
|2.648
|2.659
|8,00
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,90
|
|Çeyrek
|643
|651
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,08
|