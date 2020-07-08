***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 12:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,411776
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,411776
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
641112,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,81
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,22
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,88
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,64
d) Diğer Giderler (%)
% 3,26
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856684
BIST
13:52119.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 475,59
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:526,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:527,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:52398,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,15
|Açılış
|: 398,12
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.029.484
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.339
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.111.299
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.079.896
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,96
|8.050.427
|% -6,83
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|SONME
|8,69
|16.910.724
|% -6,05
|
|FENER
|12,98
|75.430.135
|% -5,81
|
|MARTI
|1,43
|21.702.241
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,29
|1.800.728.286
|% 2,23
|
|SISE
|6,50
|1.182.818.193
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|848.760.887
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|834.969.566
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,38
|740.220.950
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,29
|1.800.728.286
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,91
|376.000.952
|% 1,60
|
|PETKM
|4,39
|834.969.566
|% -0,68
|
|SISE
|6,50
|1.182.818.193
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,38
|740.220.950
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5796
|8,6227
|% 0,01
|
|Frank
|7,2614
|7,3051
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,05
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,40
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,80
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,02
|