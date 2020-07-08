***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 13:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,175089
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,175089
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
63909,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 44,36
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,77
d) Diğer Giderler (%)
% 52,87
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856725
BIST
14:19119.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 264,07
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:196,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:197,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:19397,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,69
|Açılış
|: 397,67
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|SARKY
|7,59
|9.079.624
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.144.549
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|1.062.970
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|8.602.144
|% -9,92
|
|SONME
|8,64
|17.470.055
|% -6,59
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|77.612.313
|% -5,95
|
|MARTI
|1,43
|22.854.111
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,30
|1.898.821.964
|% 2,68
|
|SISE
|6,52
|1.205.483.939
|% 0,46
|
|GARAN
|8,23
|861.123.508
|% -1,08
|
|PETKM
|4,39
|859.763.621
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,40
|747.420.764
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,30
|1.898.821.964
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,92
|380.368.305
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|859.763.621
|% -0,68
|
|SISE
|6,52
|1.205.483.939
|% 0,46
|
|TRKCM
|4,40
|747.420.764
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6260
|% 0,05
|
|Frank
|7,2617
|7,3055
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,68
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.596
|12,30
|
|Tam
|2.652
|2.664
|12,70
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|6,20
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
|