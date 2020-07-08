***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 14:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,526446
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,526446
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
263559,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,48
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,1
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 33,53
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,99
d) Diğer Giderler (%)
% 8,39
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856792
BIST
13:45119.628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 288,95
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:456,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:457,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:45398,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,14
|Açılış
|: 398,11
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,28
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.014.476
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.061.135
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.104.598
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|41.886.614
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,73
|7.761.153
|% -8,98
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,98
|74.979.138
|% -5,81
|
|SONME
|8,77
|16.759.784
|% -5,19
|
|OZGYO
|2,57
|56.299.733
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,30
|1.778.829.740
|% 2,68
|
|SISE
|6,50
|1.179.198.675
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|844.432.467
|% -1,20
|
|PETKM
|4,37
|830.695.188
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,38
|739.282.482
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.778.829.740
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,92
|375.797.421
|% 2,13
|
|PETKM
|4,37
|830.695.188
|% -1,13
|
|SISE
|6,50
|1.179.198.675
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,38
|739.282.482
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5797
|8,6228
|% 0,02
|
|Frank
|7,2612
|7,3049
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,94
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.596
|11,80
|
|Tam
|2.652
|2.663
|12,10
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,90
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,07
|