***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 14:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,511203
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,511203
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
156769,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,6
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,92
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,58
d) Diğer Giderler (%)
% 3,15
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879068
BIST
16:471.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:477,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0644
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:479,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0985
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:47476,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,07
|Açılış
|: 476,91
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:45
|YGYO
|1,10
|184.357.511
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.731.647
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.425.325
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.342.553
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.854.073
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|TACTR
|15,20
|2.698.984
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.413.010.113
|% -1,41
|
|ODAS
|3,36
|1.210.662.899
|% 2,75
|
|ASELS
|18,59
|832.340.389
|% 0,27
|
|SISE
|6,78
|813.017.330
|% -1,02
|
|PETKM
|4,35
|622.952.373
|% 1,16
|
|ODAS
|3,36
|1.210.662.899
|% 2,75
|
|GARAN
|7,01
|1.413.010.113
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|184.357.511
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|470.112.416
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|320.566.462
|% 3,80
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8554
|7,8596
|% 0,79
|
|Euro
|9,2407
|9,2469
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,0934
|10,1440
|% 0,87
|
|Frank
|8,5480
|8,5995
|% 1,05
|
|Riyal
|2,0908
|2,1013
|% 0,90
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|10,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:58SARKY
Yüzde 9.10 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 481 adet işlem
-
16:57NTHOL
Yüzde 4.80 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 832, 717 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, GARAN, TTKOM
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 76 kaybederek (% -0.07 ) 1, 054
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, BAYRK, BALAT, COSMO, AVOD, KLGYO, YAPRK, BASCM, ESCOM, PRKAB