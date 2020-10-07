***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 14:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,397231
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,397231
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
161944,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,14
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 39,06
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,43
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,07
d) Diğer Giderler (%)
% 57,44
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879069
BIST
16:511.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:517,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0654
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:519,2570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1049
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:51476,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,67
|Açılış
|: 476,48
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:49
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.896.900
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.457.665
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|SISE
|6,78
|842.144.801
|% -1,02
|
|ASELS
|18,58
|835.369.451
|% 0,22
|
|PETKM
|4,35
|632.585.380
|% 1,16
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|485.047.962
|% 2,26
|
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|321.521.499
|% 4,35
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8578
|7,8633
|% 0,84
|
|Euro
|9,2435
|9,2513
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0972
|10,1478
|% 0,90
|
|Frank
|8,5480
|8,5995
|% 1,05
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,90
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|10,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
16:58SARKY
Yüzde 9.10 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 481 adet işlem
-
16:57NTHOL
Yüzde 4.80 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 832, 717 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, GARAN, TTKOM
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 76 kaybederek (% -0.07 ) 1, 054
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, BAYRK, BALAT, COSMO, AVOD, KLGYO, YAPRK, BASCM, ESCOM, PRKAB