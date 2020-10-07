***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 14:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,83
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,086446
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,086446
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1158445,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,91
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,94
d) Diğer Giderler (%)
% 2,09
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879073
BIST
16:501.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:507,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:509,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1035
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:50476,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,46
|Açılış
|: 476,28
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:50
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.896.900
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.457.665
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|SISE
|6,78
|842.144.801
|% -1,02
|
|ASELS
|18,58
|835.369.451
|% 0,22
|
|PETKM
|4,35
|632.585.380
|% 1,16
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|485.047.962
|% 2,26
|
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|321.521.499
|% 4,35
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8595
|7,8629
|% 0,83
|
|Euro
|9,2454
|9,2556
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,0792
|10,1297
|% 0,72
|
|Frank
|8,5300
|8,5814
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0862
|2,0966
|% 0,68
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|7,54
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.143
|3.221
|-4,86
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,35
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,22
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,81
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:03NIBAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 541 adet işlem
-
17:02PEGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 592, 875 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 1, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 13, 844.00 milyon TL de
-
17:01HEKTS
Yüzde 6.39 oranında artışla 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 609, 718 adet işlem
-
17:00BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 007 adet işlem