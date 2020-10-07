***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 14:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,890332
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,890332
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4161984,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,88
- Kurucu (%)
% 30
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 70
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,18
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,81
d) Diğer Giderler (%)
% 1,12
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879077
BIST
16:311.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:317,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0707
|Açılış
|: 7,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:319,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1087
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:31477,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,57
|Açılış
|: 477,38
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:31
|YGYO
|1,10
|184.307.843
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.618.693
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.424.595
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.340.473
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.852.239
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.389.575.211
|% -1,55
|
|ODAS
|3,36
|1.204.789.209
|% 2,75
|
|ASELS
|18,55
|822.123.813
|% 0,05
|
|SISE
|6,77
|740.045.974
|% -1,17
|
|PETKM
|4,36
|607.684.953
|% 1,40
|
|ODAS
|3,36
|1.204.789.209
|% 2,75
|
|GARAN
|7,00
|1.389.575.211
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|184.307.843
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|460.437.689
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|317.895.357
|% 3,80
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8641
|7,8685
|% 0,91
|
|Euro
|9,2529
|9,2608
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,0965
|10,1471
|% 0,90
|
|Frank
|8,5504
|8,6019
|% 1,08
|
|Riyal
|2,0910
|2,1015
|% 0,91
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|7,67
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.147
|3.225
|-0,29
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|-0,14
|
|Çeyrek
|763
|780
|-0,08
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,77
|
Seans Raporu
16:31
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16:43ACSEL
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 254, 879 adet işlem
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16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 38 kaybederek (% -0.23 ) 1, 052
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16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, LUKSK, MERKO, DYOBY, EGCYO, BASCM, DENCM, FORMT, AKYHO, OLMIP
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16:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, TACTR, ROYAL, TKURU, MERIT, KSTUR, BMELK, MRSHL