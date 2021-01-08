***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 10:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,4
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,362711
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,362711
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
189219,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,03
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,73
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,91
d) Diğer Giderler (%)
% 26,33
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898126
BIST
12:091.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:097,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:099,0502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:09450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,94
|Açılış
|: 450,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:09
|INVEO
|58,30
|50.057.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.214.155
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|452,00
|265.174.886
|% -6,88
|
|EKGYO
|2,53
|1.147.038.184
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|884.774.508
|% 1,08
|
|THYAO
|12,89
|846.630.103
|% 1,66
|
|OTKAR
|413,00
|690.180.820
|% -4,15
|
|KRDMD
|6,21
|580.177.243
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.147.038.184
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|884.774.508
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|547.093.772
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.345.691
|% 0,65
|
|TSKB
|1,86
|177.517.626
|% 0,00
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3896
|7,3945
|% 0,63
|
|Euro
|9,0384
|9,0502
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0219
|10,0721
|% 0,88
|
|Frank
|8,3112
|8,3613
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9673
|1,9771
|% 0,78
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-24,38
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|0,46
|
Seans Raporu
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