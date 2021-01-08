***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 10:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,790659
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,790659
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
162062,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,42
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 59,19
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,38
d) Diğer Giderler (%)
% 37,44
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898128
BIST
12:101.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:107,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:109,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:10450,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,93
|Açılış
|: 450,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:08
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|49.930.169
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.212.651
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|451,20
|261.569.110
|% -7,05
|
|EKGYO
|2,53
|1.146.010.060
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|883.589.094
|% 1,08
|
|THYAO
|12,88
|842.100.350
|% 1,58
|
|OTKAR
|412,80
|679.079.964
|% -4,20
|
|KRDMD
|6,20
|543.634.059
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,53
|1.146.010.060
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|883.589.094
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|537.256.811
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|155.657.938
|% 0,65
|
|TSKB
|1,85
|177.019.526
|% -0,54
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3934
|7,3946
|% 0,63
|
|Euro
|9,0435
|9,0518
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0172
|10,0674
|% 0,83
|
|Frank
|8,3052
|8,3552
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9661
|1,9759
|% 0,72
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-22,15
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|-14,73
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|-7,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|-3,56
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|0,46
|