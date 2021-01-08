***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 10:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,113774
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,113774
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
609887,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,9
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,75
d) Diğer Giderler (%)
% 9,14
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898129
BIST
12:101.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:107,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:109,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:10450,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,78
|Açılış
|: 450,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:10
|INVEO
|58,30
|50.057.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.214.155
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|452,00
|265.174.886
|% -6,88
|
|EKGYO
|2,53
|1.147.038.184
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|884.774.508
|% 1,08
|
|THYAO
|12,89
|846.630.103
|% 1,66
|
|OTKAR
|413,00
|690.180.820
|% -4,15
|
|KRDMD
|6,21
|580.177.243
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.147.038.184
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|884.774.508
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|547.093.772
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.345.691
|% 0,65
|
|TSKB
|1,86
|177.517.626
|% 0,00
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3912
|7,3971
|% 0,67
|
|Euro
|9,0402
|9,0522
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0193
|10,0695
|% 0,85
|
|Frank
|8,3118
|8,3619
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9670
|1,9768
|% 0,76
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,66
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-16,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,88
|
|Çeyrek
|718
|735
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|0,32
|