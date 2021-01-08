***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 11:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,415591
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,415591
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
229127,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,18
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,42
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,53
d) Diğer Giderler (%)
% 2,86
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898173
BIST
12:241.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:247,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:249,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:24448,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,20
|Açılış
|: 449,50
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:24
|YESIL
|151,80
|93.174.729
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|50.317.281
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.407.616
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,00
|275.289.796
|% -6,06
|
|EKGYO
|2,52
|1.174.770.121
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|907.351.079
|% 1,08
|
|THYAO
|12,91
|879.467.892
|% 1,81
|
|OTKAR
|415,90
|719.475.281
|% -3,48
|
|KRDMD
|6,19
|615.501.333
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,52
|1.174.770.121
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|907.351.079
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|556.230.144
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,57
|157.539.489
|% 1,29
|
|KRDMD
|6,19
|615.501.333
|% 4,38
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3833
|7,3880
|% 0,54
|
|Euro
|9,0287
|9,0376
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0123
|10,0626
|% 0,78
|
|Frank
|8,3014
|8,3514
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9644
|1,9742
|% 0,63
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|