***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 11:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,969163
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,969163
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4940324,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,47
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,36
d) Diğer Giderler (%)
% 2,93
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898179
BIST
12:221.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:227,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:229,0432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:22449,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,23
|Açılış
|: 449,80
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:22
|INVEO
|58,30
|50.184.998
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.142.395
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.227.342
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,00
|270.836.000
|% -6,06
|
|EKGYO
|2,53
|1.170.820.638
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|895.866.848
|% 1,08
|
|THYAO
|12,88
|850.877.756
|% 1,58
|
|OTKAR
|418,30
|708.522.755
|% -2,92
|
|KRDMD
|6,19
|606.050.192
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,53
|1.170.820.638
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|895.866.848
|% 1,08
|
|PETKM
|5,27
|552.663.445
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,56
|157.079.271
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,19
|606.050.192
|% 4,38
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3893
|7,3938
|% 0,62
|
|Euro
|9,0365
|9,0432
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0045
|10,0547
|% 0,70
|
|Frank
|8,2969
|8,3469
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,56
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|