***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 11:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,2
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,997454
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,997454
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1343047,84
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,12
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,12
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,93
d) Diğer Giderler (%)
% 1,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898181
BIST
12:161.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:167,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:169,0533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:16450,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,84
|Açılış
|: 450,19
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:14
|INVEO
|58,30
|50.057.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.214.155
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|452,30
|266.054.790
|% -6,82
|
|EKGYO
|2,53
|1.167.521.857
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|885.537.456
|% 0,95
|
|THYAO
|12,89
|847.448.744
|% 1,66
|
|OTKAR
|413,30
|695.352.909
|% -4,08
|
|KRDMD
|6,21
|591.335.784
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.167.521.857
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|885.537.456
|% 0,95
|
|PETKM
|5,28
|549.577.904
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.569.470
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,21
|591.335.784
|% 4,72
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3885
|7,3904
|% 0,58
|
|Euro
|9,0393
|9,0474
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0182
|10,0684
|% 0,84
|
|Frank
|8,3108
|8,3608
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9668
|1,9767
|% 0,76
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|