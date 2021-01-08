***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 11:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,929937
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,929937
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1031345,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,39
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,42
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,29
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,32
d) Diğer Giderler (%)
% 1,97
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898182
BIST
12:391.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:397,3689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:399,0217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:39448,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,47
|Açılış
|: 448,56
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:37
|INVEO
|58,30
|50.471.484
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.174.729
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|42.046.586
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|461,70
|291.571.115
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,51
|1.226.554.105
|% -3,46
|
|SISE
|7,45
|947.059.468
|% 0,95
|
|THYAO
|12,89
|889.655.568
|% 1,66
|
|OTKAR
|417,80
|746.445.283
|% -3,04
|
|KRDMD
|6,20
|655.370.576
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,51
|1.226.554.105
|% -3,46
|
|SISE
|7,45
|947.059.468
|% 0,95
|
|PETKM
|5,25
|616.449.950
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,20
|655.370.576
|% 4,55
|
|YGYO
|1,89
|199.854.494
|% 3,85
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3738
|7,3775
|% 0,40
|
|Euro
|9,0200
|9,0268
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0162
|10,0664
|% 0,82
|
|Frank
|8,3026
|8,3526
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9646
|1,9744
|% 0,64
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,91
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.962
|3.036
|-20,35
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-9,84
|
|Çeyrek
|718
|734
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,39
|