***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 17:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,78
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,80846
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,80846
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
174825,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,12
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,52
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,63
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,81
d) Diğer Giderler (%)
% 12,04
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948918
BIST
17:141.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,69
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:148,6860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:1410,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0795
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:14504,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 504,41
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TUREX
|11,57
|11.641.526
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.700.389
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.058.758
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.624.092
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.775.084
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.156.984
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.732.300
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.963.381
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|721.796.376
|% -1,60
|
|THYAO
|13,71
|664.058.007
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,10
|501.039.804
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|416.381.827
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,26
|354.681.648
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|354.681.648
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|220.786.709
|% -1,58
|
|GARAN
|8,59
|721.796.376
|% -1,60
|
|PETKM
|5,34
|416.381.827
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,10
|501.039.804
|% -0,70
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6813
|8,6860
|% 0,01
|
|Euro
|10,3008
|10,3300
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,9285
|11,9883
|% -0,20
|
|Frank
|9,4490
|9,5059
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -0,06
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.396
|2,00
|
|Tam
|3.327
|3.410
|3,74
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|1,81
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|