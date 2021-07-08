***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 17:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,78
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,947293
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,947293
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1905347,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,9
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,93
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,95
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,54
d) Diğer Giderler (%)
% 1,58
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağıımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948946
BIST
17:231.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,53
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:238,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:2310,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0688
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:23504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:21
|TUREX
|11,57
|11.643.886
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.706.170
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.097.888
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.666.290
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.935.971
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.227.404
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.732.300
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.963.535
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|722.697.251
|% -1,49
|
|THYAO
|13,71
|667.482.367
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,10
|503.808.563
|% -0,70
|
|PETKM
|5,35
|416.489.004
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|354.683.497
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|354.683.497
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|220.821.579
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|722.697.251
|% -1,49
|
|PETKM
|5,35
|416.489.004
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|503.808.563
|% -0,70
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6812
|8,6841
|% -0,01
|
|Euro
|10,2924
|10,3223
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9268
|11,9866
|% -0,21
|
|Frank
|9,4516
|9,5085
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,04
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,45
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.396
|2,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|6,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|3,24
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,18
|