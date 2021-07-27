***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
27.07.2021 15:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,78
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,373028
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,373028
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
696499,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,8
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,66
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,33
d) Diğer Giderler (%)
% 3,21
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952019
BIST
15:531.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.358
En Düşük
1.342
15:538,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
15:5310,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0385
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1444
En Düşük
10,0795
15:53496,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,23
|Açılış
|: 496,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler15:53
|VANGD
|5,51
|7.829.096
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.968.835
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.717.789
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.305.999
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,26
|11.633.606
|% -6,03
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|EUKYO
|7,17
|1.595.448
|% -4,91
|
|SELVA
|7,05
|29.756.700
|% -4,73
|
|THYAO
|12,51
|720.924.985
|% 1,62
|
|GARAN
|8,20
|537.468.459
|% 0,61
|
|SASA
|29,96
|389.345.787
|% 0,94
|
|EREGL
|18,40
|340.315.734
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,39
|322.681.041
|% -0,27
|
|YKBNK
|2,26
|228.906.377
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|88.976.186
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|537.468.459
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,81
|116.876.129
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,33
|198.137.350
|% 8,82
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5571
|8,5604
|% 0,09
|
|Euro
|10,0899
|10,1444
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,7934
|11,8525
|% 0,08
|
|Frank
|9,3192
|9,3753
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% 0,09
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,46
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|9,90
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|4,79
|
|Çeyrek
|795
|813
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|