***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 15:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,48
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,03651
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,03651
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
812994,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,42
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,83
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,65
d) Diğer Giderler (%)
% 5,09
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968693
BIST
15:321.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:328,9062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:3210,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0399
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:32505,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,08
|Açılış
|: 505,75
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
507,50
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:32
|MAALT
|179,30
|24.774.426
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.861.393
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|AYCES
|54,95
|3.620.033
|% 9,90
|
|SEYKM
|14,58
|2.631.005
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.041.900
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.415.421
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,72
|190.358.642
|% -9,01
|
|THYAO
|14,18
|665.532.682
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|651.700.342
|% -0,80
|
|SASA
|27,54
|640.450.216
|% 3,07
|
|ASELS
|15,48
|565.670.291
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|550.892.315
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|356.906.574
|% 0,56
|
|PETKM
|6,18
|651.700.342
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.990.362
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,55
|245.744.248
|% -1,16
|
|ODAS
|1,46
|101.053.950
|% 0,69
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9018
|8,9062
|% 0,35
|
|Euro
|10,3054
|10,3152
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,1044
|12,1651
|% 0,54
|
|Frank
|9,5693
|9,6270
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3694
|2,3813
|% 0,48
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|17,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.346
|3.396
|51,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|3,93
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|1,90
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,64
|