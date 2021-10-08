***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 17:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,100025
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,100025
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
546373,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,86
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,07
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,95
d) Diğer Giderler (%)
% 2,79
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968899
BIST
17:091.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:098,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0626
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:0910,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0637
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:09508,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,51
|Açılış
|: 508,17
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:09
|MAALT
|179,30
|25.257.999
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.414.211
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.482.608
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.538
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.835.635
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.256.448
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.395.820
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,84
|234.436.854
|% -8,68
|
|GARAN
|9,34
|1.210.539.594
|% -0,53
|
|ASELS
|15,82
|955.224.308
|% 2,00
|
|SASA
|27,50
|861.582.981
|% 2,92
|
|THYAO
|14,14
|811.283.768
|% 0,14
|
|PETKM
|6,18
|752.898.726
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|381.644.514
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|403.002.400
|% -0,42
|
|GARAN
|9,34
|1.210.539.594
|% -0,53
|
|PETKM
|6,18
|752.898.726
|% -0,80
|
|DOHOL
|2,56
|279.523.369
|% -0,78
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9329
|8,9376
|% 0,71
|
|Euro
|10,3266
|10,3390
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1316
|12,1924
|% 0,76
|
|Frank
|9,5811
|9,6388
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3718
|2,3836
|% 0,57
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|14,97
|
|Altın Gr.
|508
|508
|6,98
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,15
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|1,13
|