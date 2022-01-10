***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,460501
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,460501
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
856899,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,61
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,12
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,27
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,85
d) Diğer Giderler (%)
% 2,76
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991797
BIST
15:262.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 30,90
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.069
En Düşük
2.047
15:2613,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0645
|Açılış
|: 13,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:2615,7133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0120
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:26801,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,24
|Açılış
|: 801,55
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler15:24
|INTEM
|118,80
|27.189.812
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.034.281
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.203.014
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.878.309
|% 9,94
|
|ELITE
|18,29
|211.874.923
|% -7,81
|
|LIDFA
|4,44
|54.738.592
|% -6,72
|
|IHAAS
|9,92
|3.860.814
|% -5,52
|
|SANEL
|6,45
|6.704.991
|% -5,15
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,68
|3.035.481.446
|% 6,98
|
|GARAN
|11,84
|1.879.465.218
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.566.472.905
|% 1,72
|
|EREGL
|30,96
|1.412.054.586
|% 1,11
|
|SISE
|15,11
|1.285.990.439
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,76
|1.108.955.822
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|612.889.466
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.879.465.218
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.566.472.905
|% 1,72
|
|THYAO
|26,68
|3.035.481.446
|% 6,98
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8515
|13,8705
|% 0,46
|
|Euro
|15,6698
|15,7177
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,7613
|18,8554
|% 0,26
|
|Frank
|14,9749
|15,0651
|% -0,00
|
|Riyal
|3,6818
|3,7003
|% 0,41
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|2,98
|
|Altın Gr.
|802
|802
|4,40
|
|Cumhuriyet
|5.323
|5.403
|2,00
|
|Tam
|5.296
|5.430
|-2,03
|
|Yarım
|2.560
|2.627
|-0,53
|
|Çeyrek
|1.284
|1.313
|-0,49
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,08
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-0,47
|