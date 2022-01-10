***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,901302
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,901302
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
559010,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 55,33
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 22,47
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,06
d) Diğer Giderler (%)
% 11,14
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991798
BIST
17:492.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 26,74
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:4913,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0137
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:4915,6463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0790
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:49800,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,16
|Açılış
|: 800,47
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:49
|INTEM
|118,80
|36.787.155
|% 10,00
|
|SONME
|42,90
|10.623.858
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|52.106.451
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.626.852
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.920.927
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,29
|65.902.077
|% -9,87
|
|ELITE
|18,08
|271.297.515
|% -8,87
|
|RALYH
|11,49
|31.818.854
|% -5,35
|
|IHAAS
|10,00
|4.830.659
|% -4,76
|
|PKART
|18,41
|7.219.082
|% -4,31
|
|THYAO
|27,16
|4.064.758.156
|% 8,90
|
|GARAN
|11,83
|2.431.072.371
|% 0,68
|
|EREGL
|30,92
|1.871.170.122
|% 0,98
|
|KRDMD
|11,82
|1.868.858.397
|% 1,90
|
|SISE
|15,09
|1.808.458.971
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,72
|1.334.678.950
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,45
|748.653.936
|% 4,70
|
|GARAN
|11,83
|2.431.072.371
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.868.858.397
|% 1,90
|
|THYAO
|27,16
|4.064.758.156
|% 8,90
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8149
|13,8201
|% 0,10
|
|Euro
|15,6131
|15,6463
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,7338
|18,8278
|% 0,11
|
|Frank
|14,9178
|15,0077
|% -0,39
|
|Riyal
|3,6844
|3,7028
|% 0,48
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,86
|
|Altın Gr.
|799
|799
|2,13
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,01
|
|B. Petrol
|81,50
|81,50
|-0,25
|
Seans Raporu
17:49
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem