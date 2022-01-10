***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider O
15:422.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 30,91
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.069
En Düşük
2.047
15:4213,8733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0669
|Açılış
|: 13,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:4215,7055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0198
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:42800,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,67
|Açılış
|: 800,98
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler15:42
|INTEM
|118,80
|28.544.013
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.035.102
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.017.845
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|8.208.053
|% 9,91
|
|ELITE
|18,12
|232.964.852
|% -8,67
|
|LIDFA
|4,38
|55.539.318
|% -7,98
|
|IHAAS
|9,98
|3.960.862
|% -4,95
|
|SANEL
|6,47
|6.754.695
|% -4,85
|
|RALYH
|11,62
|24.004.030
|% -4,28
|
|THYAO
|26,78
|3.132.765.160
|% 7,38
|
|GARAN
|11,83
|1.971.401.358
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,78
|1.581.110.190
|% 1,55
|
|EREGL
|30,92
|1.452.558.698
|% 0,98
|
|SISE
|15,08
|1.341.466.019
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,76
|1.113.724.109
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|625.790.714
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.971.401.358
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,78
|1.581.110.190
|% 1,55
|
|THYAO
|26,78
|3.132.765.160
|% 7,38
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8611
|13,8733
|% 0,48
|
|Euro
|15,6902
|15,7055
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7320
|18,8260
|% 0,10
|
|Frank
|14,9432
|15,0332
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6770
|3,6955
|% 0,28
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,98
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.318
|5.398
|-3,00
|
|Tam
|5.292
|5.427
|-5,80
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,81
|
|Çeyrek
|1.283
|1.312
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-0,47
|