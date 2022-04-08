***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,53
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,815016
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,815016
Varsa İade Tutarı (TL)
50074,38
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
50074,38
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
39772,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,97
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 59,26
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,34
c) Saklama Ücreti (%)
% 12,32
d) Diğer Giderler (%)
% 25,09
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017835
BIST
15:082.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 30,06
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0814,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0816,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:08917,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,49
|Açılış
|: 917,44
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:06
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.468.982
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.206.185
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|13.914.600
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,32
|14.883.647
|% -3,93
|
|PSDTC
|29,32
|14.883.647
|% -3,93
|
|GARAN
|13,15
|4.127.753.221
|% 4,28
|
|THYAO
|35,28
|2.003.092.086
|% -0,95
|
|AKBNK
|8,32
|1.355.072.210
|% 3,48
|
|KARSN
|6,01
|1.352.445.491
|% 5,25
|
|ASELS
|26,50
|1.264.019.149
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,61
|1.103.064.602
|% 1,95
|
|GARAN
|13,15
|4.127.753.221
|% 4,28
|
|ODAS
|2,17
|636.096.390
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,55
|1.179.872.524
|% 3,64
|
|KARSN
|6,01
|1.352.445.491
|% 5,25
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7507
|14,7562
|% 0,13
|
|Euro
|16,0217
|16,0316
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1588
|19,2548
|% -0,23
|
|Frank
|15,7138
|15,8085
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9217
|3,9413
|% 0,15
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,29
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,02
|
Seans Raporu
15:06
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15:19KLSYN
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