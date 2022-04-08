***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,88
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,669625
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,669625
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
333958,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,15
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,02
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,3
d) Diğer Giderler (%)
% 2,63
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017845
BIST
15:082.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 29,58
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0814,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0816,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:08917,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,49
|Açılış
|: 917,44
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:05
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.468.962
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.200.028
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.871.832
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,28
|14.859.285
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|14.859.285
|% -4,06
|
|GARAN
|13,16
|4.124.889.034
|% 4,36
|
|THYAO
|35,26
|1.992.892.986
|% -1,01
|
|AKBNK
|8,30
|1.351.994.567
|% 3,23
|
|KARSN
|6,00
|1.348.275.267
|% 5,08
|
|ASELS
|26,50
|1.263.251.819
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,63
|1.089.547.935
|% 2,73
|
|GARAN
|13,16
|4.124.889.034
|% 4,36
|
|ODAS
|2,17
|635.118.634
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,53
|1.178.316.767
|% 3,19
|
|KARSN
|6,00
|1.348.275.267
|% 5,08
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7511
|14,7569
|% 0,14
|
|Euro
|16,0271
|16,0364
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1596
|19,2556
|% -0,22
|
|Frank
|15,7156
|15,8102
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9217
|3,9413
|% 0,15
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|6,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
15:05
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15:19KLSYN
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