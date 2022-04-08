***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,06
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,74249
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,74249
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
257282,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,87
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,57
d) Diğer Giderler (%)
% 12,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017852
BIST
12:332.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 32,29
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.379
En Düşük
2.361
12:3314,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0168
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:3316,0606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0121
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:33916,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,57
|Açılış
|: 916,54
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:33
|MZHLD
|34,12
|3.363.278
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.706.531
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.143.342
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|17.868.378
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.109.526
|% -9,78
|
|DERIM
|4,79
|7.749.031
|% -4,20
|
|PSDTC
|29,44
|12.207.972
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|12.207.972
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|12.207.972
|% -3,54
|
|GARAN
|13,17
|3.230.400.502
|% 4,44
|
|THYAO
|35,62
|1.230.991.595
|% 0,00
|
|ASELS
|26,56
|1.044.797.542
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,35
|963.099.544
|% 3,86
|
|PETKM
|9,86
|868.349.871
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,64
|862.508.390
|% 3,13
|
|GARAN
|13,17
|3.230.400.502
|% 4,44
|
|ODAS
|2,19
|452.099.538
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,53
|833.723.167
|% 3,19
|
|AKBNK
|8,35
|963.099.544
|% 3,86
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7494
|14,7538
|% 0,11
|
|Euro
|16,0284
|16,0606
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,1909
|19,2871
|% -0,06
|
|Frank
|15,7116
|15,8063
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9226
|3,9422
|% 0,17
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-0,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,42
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,25
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,09
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,55
|