***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 08:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,15
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,086058
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,086058
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
975016,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,2
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 64,36
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,42
d) Diğer Giderler (%)
% 18,81
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044050
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
0
En Düşük
0
18:0517,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0442
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0455
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6085
En Düşük
17,4576
18:05969,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,13
|Açılış
|: 969,51
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,36
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TGSAS
|13,33
|2.047.674
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,05
|16.100.099
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,16
|2.097.941
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,63
|4.446.603
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,78
|75.767.553
|% 0,00
|
|TGSAS
|13,33
|2.047.674
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,05
|16.100.099
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,16
|2.097.941
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,63
|4.446.603
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,78
|75.767.553
|% 0,00
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% 0,00
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,00
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3042
|17,3122
|% 0,26
|
|Euro
|17,5945
|17,6085
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,7140
|20,8179
|% 0,15
|
|Frank
|17,7028
|17,8095
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5964
|4,6195
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,63
|
|Altın Gr.
|969
|970
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.594
|8,00
|
|Yarım
|3.177
|3.224
|4,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,52
|