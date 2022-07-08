***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 08:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,79
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,692664
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,692664
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
154457,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,43
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,17
d) Diğer Giderler (%)
% 12,4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044052
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
0
En Düşük
0
18:0517,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0487
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4576
18:05970,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,01
|Açılış
|: 970,39
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,42
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|30,36
|110.890.251
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,45
|3.906.717
|% 0,00
|
|TETMT
|226,60
|1.947.344
|% 0,00
|
|TEZOL
|8,14
|16.524.866
|% 0,00
|
|UFUK
|68,30
|863.549
|% 0,00
|
|TMSN
|30,36
|110.890.251
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,45
|3.906.717
|% 0,00
|
|TETMT
|226,60
|1.947.344
|% 0,00
|
|TEZOL
|8,14
|16.524.866
|% 0,00
|
|UFUK
|68,30
|863.549
|% 0,00
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,00
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 0,00
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,71
|35.922.047
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,17
|40.570.961
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,78
|75.767.553
|% 0,00
|
|BERA
|15,14
|199.798.633
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3038
|17,3154
|% 0,27
|
|Euro
|17,5949
|17,6073
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7121
|20,8160
|% 0,14
|
|Frank
|17,7013
|17,8079
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5960
|4,6190
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|3,03
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|15,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|8,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,32
|