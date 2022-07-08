***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 08:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,79
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,428409
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,428409
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1174833,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,84
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,15
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,02
d) Diğer Giderler (%)
% 1,99
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044070
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
0
En Düşük
0
18:0517,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0548
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3228
En Düşük
17,1768
18:0517,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0456
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6086
En Düşük
17,4576
18:05970,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,01
|Açılış
|: 970,39
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,42
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|30,36
|110.890.251
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,45
|3.906.717
|% 0,00
|
|TETMT
|226,60
|1.947.344
|% 0,00
|
|TEZOL
|8,14
|16.524.866
|% 0,00
|
|UFUK
|68,30
|863.549
|% 0,00
|
|TMSN
|30,36
|110.890.251
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,45
|3.906.717
|% 0,00
|
|TETMT
|226,60
|1.947.344
|% 0,00
|
|TEZOL
|8,14
|16.524.866
|% 0,00
|
|UFUK
|68,30
|863.549
|% 0,00
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% 0,00
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,00
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3031
|17,3135
|% 0,26
|
|Euro
|17,5966
|17,6065
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7146
|20,8185
|% 0,15
|
|Frank
|17,7010
|17,8077
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5952
|4,6182
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,86
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.493
|6.597
|11,00
|
|Yarım
|3.178
|3.226
|6,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,59
|