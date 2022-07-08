***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 08:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,79
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,145405
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,145405
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1558667,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,64
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,32
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,88
d) Diğer Giderler (%)
% 10,16
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044051
BIST
11:132.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,25
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.439
En Düşük
2.423
11:1317,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0511
|Açılış
|: 17,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3219
En Düşük
17,1768
11:1317,4882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0748
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
11:13969,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,48
|Açılış
|: 969,85
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler11:11
|IZFAS
|2,71
|1.502.009
|% 9,72
|
|RUBNS
|16,52
|149.036.234
|% 9,26
|
|FONET
|15,14
|7.711.133
|% 8,69
|
|PSGYO
|10,63
|78.164.939
|% 8,14
|
|CANTE
|53,25
|18.327.969
|% 7,79
|
|OYAYO
|10,00
|1.592.048
|% -3,66
|
|ISGYO
|15,39
|28.483.120
|% -3,57
|
|MZHLD
|83,60
|4.886.990
|% -2,90
|
|DERHL
|9,08
|6.228.258
|% -2,78
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|THYAO
|49,32
|722.165.596
|% 0,24
|
|SISE
|21,62
|437.485.354
|% 0,93
|
|EREGL
|26,44
|301.487.996
|% 0,84
|
|SMRTG
|29,12
|283.580.951
|% 6,12
|
|KRDMD
|10,62
|160.184.649
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,30
|147.039.039
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,84
|82.737.764
|% 0,00
|
|SISE
|21,62
|437.485.354
|% 0,93
|
|ADESE
|0,74
|11.267.329
|% 1,37
|
|KRDMD
|10,62
|160.184.649
|% 0,57
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3022
|17,3267
|% 0,34
|
|Euro
|17,4724
|17,4780
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,6132
|20,7166
|% -0,34
|
|Frank
|17,6365
|17,7427
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5966
|4,6196
|% 0,31
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|0,04
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.490
|6.580
|-6,00
|
|Yarım
|3.177
|3.217
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.608
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,29
|