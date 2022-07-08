***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 08:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,79
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,525171
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,525171
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
216546,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,23
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 46,7
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 32,6
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,76
d) Diğer Giderler (%)
% 8,95
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044073
BIST
10:252.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,48
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.429
En Düşük
2.423
10:2517,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0485
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:2517,4706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0924
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4576
10:25968,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,11
|Açılış
|: 968,49
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:23
|IZFAS
|2,71
|746.917
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|FONET
|14,93
|3.565.095
|% 7,18
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|IHLAS
|0,53
|6.433.334
|% 6,00
|
|ISGYO
|15,48
|16.329.058
|% -3,01
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|BOSSA
|58,75
|1.993.241
|% -1,84
|
|PEKGY
|1,18
|1.345.913
|% -1,67
|
|SISE
|21,72
|303.040.295
|% 1,40
|
|THYAO
|48,98
|222.932.685
|% -0,45
|
|EREGL
|26,16
|115.180.221
|% -0,23
|
|GARAN
|14,13
|89.892.967
|% -0,84
|
|YKBNK
|4,29
|84.085.034
|% -0,69
|
|YKBNK
|4,29
|84.085.034
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,82
|47.085.643
|% -0,70
|
|SISE
|21,72
|303.040.295
|% 1,40
|
|IHLAS
|0,53
|6.433.334
|% 6,00
|
|ODAS
|2,83
|24.336.704
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3063
|17,3190
|% 0,30
|
|Euro
|17,4836
|17,4912
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,6953
|20,7990
|% 0,06
|
|Frank
|17,6648
|17,7712
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5973
|4,6204
|% 0,33
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-0,52
|
|Altın Gr.
|969
|970
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.505
|6.598
|12,00
|
|Yarım
|3.184
|3.226
|6,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,38
|