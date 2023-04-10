***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 14:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,247611
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,247611
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
228346,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,96
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 40,43
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 37,69
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,28
d) Diğer Giderler (%)
% 12,6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135000
BIST
15:485.039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 114,17
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4819,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4820,9312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0617
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9019
15:481.237,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.237,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:46
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.484.943
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.702.609
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|104.315.597
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.397.865
|% -6,46
|
|COSMO
|83,65
|5.998.957
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,40
|74.908.985
|% -4,94
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|4.002.650.110
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|EREGL
|35,48
|1.749.508.907
|% 1,78
|
|ASTOR
|57,85
|1.470.464.330
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|ZOREN
|4,88
|375.289.141
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,94
|436.391.311
|% 4,36
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2705
|19,2750
|% 0,20
|
|Euro
|20,8944
|20,9389
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,7725
|23,8917
|% -0,17
|
|Frank
|21,1278
|21,2551
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1218
|5,1474
|% 0,18
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-18,21
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|8.586
|8.614
|-11,00
|
|Tam
|8.529
|8.589
|26,00
|
|Yarım
|4.166
|4.203
|13,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,67
|
Seans Raporu
15:46
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16:01DERIM
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 628 adet işlem
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524
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16:00
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