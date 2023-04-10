***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 14:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,337014
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,337014
Varsa İade Tutarı (TL)
145536,75
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
145536,75
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
220168,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,32
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,06
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 22,84
d) Diğer Giderler (%)
% 19,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135001
BIST
15:475.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 112,65
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4719,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4720,9272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0657
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9019
15:471.237,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.237,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.484.943
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.702.609
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|104.315.597
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.397.865
|% -6,46
|
|COSMO
|83,65
|5.998.957
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,40
|74.908.985
|% -4,94
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|4.002.650.110
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|EREGL
|35,48
|1.749.508.907
|% 1,78
|
|ASTOR
|57,85
|1.470.464.330
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|ZOREN
|4,88
|375.289.141
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,94
|436.391.311
|% 4,36
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2680
|19,2762
|% 0,20
|
|Euro
|20,9040
|20,9272
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,7646
|23,8838
|% -0,20
|
|Frank
|21,1219
|21,2492
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1209
|5,1466
|% 0,16
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-11,15
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|8.579
|8.608
|-17,00
|
|Tam
|8.537
|8.599
|36,00
|
|Yarım
|4.169
|4.208
|18,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.104
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,39
|
Seans Raporu
15:47
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16:01DERIM
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 628 adet işlem
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524
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16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, KAREL, RODRG, MARKA, ZOREN, BURCE, GESAN, AZTEK, GRNYO, PKART