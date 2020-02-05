***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/02/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01.-E.1416 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon ve TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817139BIST