***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.02.2020 12:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01.-E.1416 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon ve TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817139
BIST
15:04122.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,42
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.971
15:045,9823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:046,5940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:04299,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 299,10
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,86
|539.393.557
|% 14,11
|
|TSGYO
|2,19
|42.480.401
|% 13,47
|
|DITAS
|13,88
|27.235.020
|% 11,58
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|IZFAS
|2,01
|1.216.340
|% 9,84
|
|DOKTA
|75,30
|8.332.459
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,10
|316.366
|% -6,34
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,54
|2.136.974.885
|% 1,04
|
|ISFIN
|4,52
|599.672.269
|% 2,03
|
|TEKTU
|1,86
|539.393.557
|% 14,11
|
|ODAS
|2,23
|508.796.713
|% 2,29
|
|ASELS
|24,36
|426.021.279
|% -0,90
|
|TEKTU
|1,86
|539.393.557
|% 14,11
|
|ODAS
|2,23
|508.796.713
|% 2,29
|
|IHLAS
|0,90
|186.158.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|350.716.605
|% 1,16
|
|THYAO
|14,54
|2.136.974.885
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7849
|7,8240
|% 0,20
|
|Frank
|6,1324
|6,1694
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,80
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.021
|-8,47
|
|Yarım
|953
|978
|-4,10
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|1,37
|
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